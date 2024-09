Fdi e Fi voteranno sì alla nuova Commissione Ue Lega verso il no

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (askanews) – Sìeuropea da Fratelli d’Italia e, naturalmente, da Forza Italia, no d. Questo il quadro del centrodestra italiano sul nuovo esecutivo comunitario che nell’arco di un mese e mezzo, salvo intoppi, dovrebbe presentarsi al Parlamento europeo per la ‘fiducia’. La nomina di Raffaele Fitto, con la vicepresidenza esecutiva e la responsabilità sulla Coesione, le riforme e il Pnrr (in coabitazione con Valdis Dombrovskis) soddisfa pienamente Giorgia Meloni: “Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito Ue. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa”, ha scritto su X la premier. Quindi, secondo quanto spiegano fonti a Bruxelles, la pattuglia di Fratelli d’Italia non negherà il suo voto per far decollare lache vede all’interno un membro del partito.