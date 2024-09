Eclissi superlunare | come omaggiare la grande luna con un beauty look iridescente

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 17 settembre 2024) Immaginatevi di vedere una Supere un’parziale nello stesso tempo. Per gli appassionati di astronomia, è un sogno che sta per diventare realtà. Nella notte tra il 17 e il 18 settembre sarà, infatti, possibile ammirare entrambi i fenomeni. Prima, alle 4.34 circa del mattino, il nostro satellite raggiungerà la sua minima distanza dalla Terra e sarà visibile in tutta la sua pienezza. Una decina di minuti dopo, verrà, però parzialmente oscurato dall’ombra del nostro Pianeta. Un spettacolo unico ma anche raro. Che l’industria della bellezza e del benessere ha deciso di celebrare in diversi modi. Nel weekend, per esempio, al Parco Termale di Saturnia (il 20 settembre) e alle Terme di Chianciano (il 21 settembre) ci sarà un Moon Party con dj set a partire dalle ore 19.00.