Dolce Far Niente | il libro di Lucy Laucht che rende eterna l’estate italiana

(Di martedì 17 settembre 2024) Life&People.it Quando si pensa al, l’immagine che affiora alla mente è intrisa di quella leggiadria ineffabile che solo ilfarsa evocare. Si tratta di quel tempo che scorre accarezzando la pelle, lento, che non riesce a sembrare perso, ma rubato alla frenesia, vissuto. Un concetto che la fotografacattura perfettamente nel suo“IlFar: The Italian Way of Summer”. Attraverso le pagine di questa opera visiva, trasporta i lettori in un’Italia sospesa tra sogno e tradizione, dove ogni istante è reso eterno dagli scatti imbevuti di luce dorata ed atarassia. Ildi: una celebrazione visiva del Mezzogiorno italiano un luogo che narra storie autentiche anche attraverso statiche fotografie.