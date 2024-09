Chi è Yerin Ha nuova protagonista di Bridgerton 4

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Ci vorranno parecchi mesi prima di poter vedere la quarta stagione di “” ma, nell’attesa, ecco emergere le prime anticipazioni sui nuovi episodi. In queste ore Netflix ha annunciato cheHa è stata scelta per impersonare il ruolo di Sophie Baek che sarà l'interesse amoroso di Benedictper il capitolo della saga che lo vedrà. Chi èHa, attrice in “4” La serie tv ha modificato il nome del personaggio rispetto a quello del libro dal quale è tratto. E così Sophie Beckett è diventata Sophia Baek, un cognome coreano per riflettere l'eredità coreana di Ha (che arriva dall'Australia). La stessa cosa è avvenuta nella stagione 2: in quel caso, le protagoniste femminili hanno cambiato il loro cognome in Sharma per riflettere la loro eredità indiana.Ha è nata il 26 giugno 1995 a Sydney, in Australia.