Bridge-Uganda Iannantuoni UniMiB | Con Africa migliora professionalità

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) – “Già da diversi anni i nostri medici e i nostri specializzandi scendono in. Abbiamo però voluto istituzionalizzare questa partnership perché riteniamo, e abbiamo visto essere così, che quando i nostri medici hanno la possibilità di trascorrere alcuni mesi in contesti in cui non c’è niente, se non la salute e il rispetto verso il paziente, tornano a casa molto arricchiti. Questo è, secondo me, ciò che conta per una professione vocazionale come quella del medico, dell’infermiere o dell’ostetrica”. Lo ha detto la rettrice dell’università Milano-Bicocca, Giovanna, oggi alla presentazione di(Bicocca research and innovation for development and global health)-, il nuovo progetto dell’università milanese nel distretto di Gulu nel nord dell’