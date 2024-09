A Carditello le eccellenze del Mediterranean Wine Art Fest

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna due giorni sotto le stelle per salutare l’estate: il 20 e 21 settembre al Real Sito dia San Tammaro di Caserta va in scena il “Art”, ilival delleenologiche per la promozione del turismo esperienziale ed enogastronomico prodotto dal MAVV, il Museo dell’Arte, del Vino e della Vite, promosso e ospitato dalla Fondazione Real Sito dicon la collaborazione del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. In programma mostre, convegni e workshop tragastronomiche, vino, arte, spettacolo e musica ma anche music designer con Fernando Opera AfroDee e Papa Dj, direttore artistico e il resident del programma Buddha Bar di Radio Montecarlo.