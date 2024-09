Sventato attentato a Trump il repubblicano | E’ colpa della retorica di Kamala Harris e di Biden

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Loa Donaldal suo campo da golf, dopo quello vero di luglio, fa registrare una dura presa di posizione del candidatoalla Casa Bianca. Che accusa la sua rivalee il presidente in carica Joedi avere instillato unache induce al fanatismo e alla violenza.sullo: “Finito nel mirino grazie ai democratici” Donaldha attribuito alla “” ??di Joeil nuovo tentativo di assassinioieri al club dove il tycoon stava giocando a golf.lo ha detto nel corso di un’intervista a Fox News. Il mancatore, ha detto l’ex presidente, “era in linea con i discorsi die ha agito di conseguenza”. “La loro– ha aggiunto – ha fatto in modo che finissi nel mirino”. LEGGI ANCHE, lui non molla: "Felice di essere vivo".