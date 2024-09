Salvini | arrendermi? Mai

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 16 settembre 2024) : “Grazie a tutti per il sostegno, io non mollo mai.? Mai. Io non mollo”. Matteoparla così all’indomani della requisitoria in cui la Procura di Palermo ha chiesto la sua condanna a 6 anni per il caso Open Arms. Aggiorna la sua biografia ‘Controvento’ con tredici pagine intitolate “Processo a un italiano”, per raccontare la sua versione. A difenderlo, il centrodestra intero, incluso il presidente del Senato Ignazio La Russa: “Ho fiducia piena nella giustizia, ma penso che spesso la pubblica accusa, in processi come questo, fa prevalere la tesi che vuole affidare al pm il compito di interpretazione estensiva delle norme”. Aggiornamento ore 9.40 Nel suo instant bookelenca tredici vicende di navi di ong rimaste in mare, “che non risulta abbiano fatto scattare qualche procura”.