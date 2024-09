Milano Fashion Week non solo sfilate | ecco gli 11 eventi dove sentirsi Vip per un giorno | LA GUIDA

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024)riscalda i motori per la settimana più glamour dell’anno. Da martedì 17 e fino a lunedì 23 settembre al viaedin occasione della. E se tanti appuntamenti sono riservati ad addetti ai lavori, influencer e stampa; tante installazioni, mostre e popup sono invece aperte al pubblico.perché abbiamo pensato di segnalarvi 7 punti sulla mappa virtuale della città per farvi sentire “Vip” per un. Aprite l’armadio, sbizzarritevi con l’outfit, tote bag in spalla e via: le vie del centro saranno la vostra passerella! L'articolo, nongli 11“Vip” per unLAproviene da Il Fatto Quotidiano.