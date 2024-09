La Maceratese è uno spettacolo Tre gol e due pali il Fano si arrende

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024)3 ALMA JUVE: Gagliardini; Ciattaglia (26’ st Cilla), Lucero, Nicolosi, Vanzan; Bracciatelli (34’ st Cirulli), Gomis (14’ pt Oses), Nasic; Marchionni (8’ st Bongelli), Cognigni, Albanesi (26’ st Vrioni). All. Possanzini. ALMA JUVE: Wangue; Somma, Pedinelli, Allegrucci; Dommarco, Serfilippi (33’ st Acunzo), Masi (22’ st Biagioni), Malshi, Fofana (19’ st Rastelletti), Ghanam (1’ st Rovinelli), Palladino (1’ st Brunetti). All. Aiello. Arbitro: Astorino di Bologna. Reti: 17’ pt Gomis; 37’ pt Albanesi; 11’ st Cognigni. Note: spettatori 1.200 circa; ammoniti Gomis nella, Masi, Malshi, Pedinelli, Serfilippi nel; Angoli 3-3; recupero 0’+5’. C’era grande attesa per il debutto in casa della rinnovata: pubblico da serie superiore, coreografia spettacolare della curva ultras, quasi gremita.