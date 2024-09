La Lecciso al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Alla fine Alfonso Signorini ce l’ha fatta ad avere unaconcorrente del GF. Niente Loredana però, Davide Maggio è in grado di anticiparvi che a varcare la nuova porta rossa di2024/2025 ci sarà Amanda. E chi è? Ça va sans dire, la terza e finora più defilata sorella. Amandaconcorrente dial posto di Lino Giuliano La cognata di Al Bano sostituisce Lino Giuliano, che come auspicato e anticipato su queste pagine è stato squalificato per un commento omofobo. Di Amandasi sa poco, ha 36 anni, e in passato ha lavorato nel negozio di scarpe della ‘sorella’ per poi avere una parte nel dimenticabilissimo film Parentesi Tonde, accanto a Raffaella(gemella di Loredana), Flavia Vento e Patrizia De Blanck (!). Ha un figlio di 10 anni, avuto dall’attore Ivo Micioni.