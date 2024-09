In ostello con quasi due chili di droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nascondevano nella camera di unduedi, come se nulla fosse. Ma sono stati arrestati dalla polizia che li ha scovati grazie all’Alert alloggiati scattato perché quei tre giovani hanno tutti precedenti. È successo sabato all’alba in via Galeno, zona Villa San Giovanni. Nella stanza, i poliziotti hanno trovato una ragazza di 19 anni (nata in Brasile, regolare in Italia e con precedenti) insieme a due giovani italiani: un coetaneo di lei e un 25enne, pure loro con precedenti.