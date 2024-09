I lavori pagati dalle multe Operazione sicurezza per i ragazzi delle scuole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Con la riaperturaa Seveso l’amministrazione comunale ha messo a punto e avviato tutta una serie di interventi sulla viabilità cittadina con particolare cura alla messa incarreggiate nelle vicinanze dei principali plessi scolastici. Obiettivo, assicurare l’incolumità degli studenti e dei loro accompagnatori in prossimità degli edifici dove si concentra, di solito, il traffico più intenso negli orari di entrata e uscita degli alunnidella città di Seveso. Sono diversi idi messa instrade nelle vicinanze dei plessi sevesini. Oggi partono i cantieri in via Gramsci. La spesa per tutta la riqualificazione strade è di 70mila euro.