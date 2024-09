Chi è Ilaria Galassi | età altezza peso marito figli Non è la Rai

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Showgirl, ballerina, ex modella e interprete di fotoromanzi,, concorrente del Grande Fratello 2024, ha esordito in televisione all’età di quattordici anni nella trasmissione di successo Non è la Rai. È il 1991 e a soli 14 anni, la giovanissimacanta, balla, presenta e dopo la fine dello storico programma Fininvest, fa parte delle ragazze pon-pon della Domenica In, poi nel programma Primadonna, Bulli & pupe condotto da Paolo Bonolis e Rock ‘n’ Roll condotto da Orietta Berti. Nel 1996 è stata scelta come velina bionda per Striscia la Notizia, ma a causa di un incidente alla gamba è stata sostituita da Marina Graziani, la biondina che poi fece coppia con Roberta Lanfranchi.