Tsitsipas pazzo del Genoa | Il nostro orgoglio non conosce limiti

(Di domenica 15 settembre 2024) Un punto in classifica che vale oro. Ilpareggia al 96? contro la Roma grazie al colpo di testa di De Winter e fa felice i 33.009 spettatori tra abbonati e paganti. Tra loro anche un fan speciale: Stefanos, numero 12 del ranking del tennis mondiale, che non ha mai nascosto la sua fede calcistica per il Grifone. Una passione rilanciata oggi con un vero e proprio show nel pre-gara: il greco si è messo all’opera col pallone e ha dimostrato di saper calciare benissimo. “Rosso e blu nel cuore, ilnon”, ha scritto nel post gara, condividendo il video delle sue conclusioni verso la porta con tanto di maglia personalizzata. Presente anche la fidanzata e collega Paula Badosa. TWEET Rosso e blu nel cuore, ilnon.@CFC#Forzahttps://t.