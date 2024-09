Torino incidente al Salone dell’Auto Una vettura da rally perde il controllo e finisce sulla folla | 12 feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Tragedia sfiorata in Piemonte. Durante la parata mattutina deldi, intorno alle 13 di domenica 15 settembre, una Lancia è finita su una transenna che delimitava il circuito, travolgendo 12 spettatori di cui 5 con ferite lievi portate in ospedale. Il guidatoreda, secondo una prima ricostruzione, ha perso ildellain Piazza San Carlo, nel cuore della città. ANSA Tino RomanoLa polizia municipale, intervenuta sul posto insieme alla Croce Verde die alla Croce Rossa di Moncalieri, ha accertato l’accaduto con il conducente e sta verificando anche la dinamica dell’con gli organizzatori delai quali compete la gestione dell’evento. “Durante la parata di domenica 15 settembre una delle auto impegnate nella sfilata ha perso il, urtando a bassa velocità le transenne del circuito in piazza San Carlo.