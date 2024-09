LavoroColle | ridurre ostacoli per donne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 8.50 "Il divario del quasi 20% tra occupazione maschile e femminile costituisce un punto critico di sistema:ogni sforzo va compiuto per ridurlo sempre di più". Così il Presidente Mattarella in una lettera al Corsera, organizzatore del festival Il tempo delle,a Milano. Il Paese "non può permettersi di rinunciare all'apporto delle, fattore indispensabile". "Occorre rispettare i diritti di parità "."Ancora sono presenti,disparità nell'accesso,nella retribuzione, nella progressione di carriera, negli incarichi di vertice".