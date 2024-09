L’Athletics Bologna si gioca la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Tutto in una sfida, tutto nell’ultima giornata di campionato. Gara da dentro o fuori per Athleticse Godo che questa mattina alle 11 si affronteranno sul diamante del Pilastro nel recupero dell’ultimo turno di campionato. Non sono bastate le 11 sfide disputate fino ad ora nella seconda fase della stagione per decretare quale sarà il futuro della compagine felsinea. L’ultima partita sarà decisiva per le sorti sia dei bolognesi che dei romagnoli. Saranno le 27 eliminazioni che mancano da qui alla fine della stagione a sancire se la stagione dei gialloverde terminerà oggi o meno. Sul terreno di casa del centro sportivo Pilastro, gli Athletics sfideranno, per la sesta volta in stagione, il Godo nella partita forse più importante della stagione di entrambe le formazioni.