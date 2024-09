Declamare poesie in mezzo al mare la nuova idea dei Mitilanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) La Spezia, 15 settembre 2024 – I poeti solcano anche ilper poteri loro componimenti. Merito del collettivo deiche hanno portato il loro 'Senti che Muscoli Sp!' nel golfo spezzino. È stata la nave Levanto della Navigazione Golfo dei Poeti, durante una bella crociera fra focacce coi muscoli e birre artigianali, in un poetry slam in versione cruise edition. In gara Serena Rose Zerri, Francesca Fiori, Andrea Mitri, Enrico Pittaluga, Tommaso Virga e Paola Zan. Ed è Serena Rose Zerri, che nella finale a due ha superato Tommaso Virga, a trionfare e a qualificarsi così alle fasi regionali del campionato Lips - Lega Italiana Poetry Slam 2024/25.