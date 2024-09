Al cinema con i piccoli Cinefilante porta in sala i neonati con pà e mà Al Terminale i baby film

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Un legittimo desiderio, ma anche l’ultimo dei pensieri quando si ha a che fare con pannolini e biberon. Un desiderio spesso soffocato per paura di disturbare, di rompere quel magico silenzio che avvolge il grande schermo. Chi l’ha detto che l’uscita alè impossibile con un neonato al seguito? Dal 26 settembre si potrà, anche a Prato. Luci soffuse, ‘pianto libero’ e audio ridotto, fasciatoio ata di mano e carrozzine nella, quella storica dele la Casa dellanciano "Cinemà" e "Cinepà" per genitori in fasce.