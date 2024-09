Venom – The Last Dance | i creatori di Knull sorpresi dalla sua presenza nel film Sony

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 14 settembre 2024) Idinon sapevano che il Re in Nero sarebbe stato presente in: The. Il cattivo della Marvel è diventato rapidamente uno dei personaggi più popolari. Ciò è dovuto in gran parte al suo design visivo unico e alla sua storia legata ai simbionti. Dopo essere apparso in vari media come i videogiochi (Marvel Snap, Marvel Contest of Champions),sarà il cattivo principale di: The, il terzodella trilogia didellaPictures.: Theha dato ai fan un rapido sguardo a, che è stato una sorpresa per idel cattivo. L’artista Ryan Stegman e lo scrittore Donny Cates sono idie sono rimastiquanto i fan quando è apparso nel trailer di: The. “Sì, ho co-creato. No, fino a oggi non sapevo che sarebbe stato presente in: The