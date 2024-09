TS – 0-0 a Empoli ora la Champions

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) 2024-09-14 21:50:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Chissà se alla Continassa ci sono video di Trezeguet o Higuain da mostrare a Vlahovic come supplemento all’allenamentoCon i pesi massimi del mercato subito in campo e un primo tempo passato praticamente a conoscersi, la Juve di Thiago Motta e di un Dusan sprecone sbatte contro Vazquez e non va oltre lo 0-0 a, mantenendo l’imbattibilità della porta – oggi difesa da Perin – ma continuando a mostrare una sterilità offensiva che inizia a farsi pesante. Giornataccia per il 9 bianconero, che butta via occasioni nel primo tempo e un gioiello di Nico Gonzalez nella ripresa spedito addosso al pur bravo portiere dei padroni di casa, superlativo anche un’altra volta per tempo, su Gatti e Koopmeiners, prendendosi il merito del punto guadagnato dai toscani.