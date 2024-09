Serie B quinta giornata | poker del Brescia al Frosinone Palermo corsaro a Castellammare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Milano, 14 settembre 2024 - Dopo la sosta si riparte con laB. Nella prima parte delladel campionato cadetto non sono mancati i gol e le emozioni, anche con risultati sorprendenti. In testa si arrende la Juve Stabia che perde in casa contro ilper 1-3, lo Spezia resta imbattuto strappando un pareggio contro la Cremonese. Chi vince, e lo fa in grande stile, è ilche ne fa 4 alancora a secco di vittorie e che, in attesa delle gare di Sampdoria e Cosenza, rischia di ritrovarsi fanalino di coda della classifica. Tre punti, i primi della stagione, anche per il Bari che batte il Mantova, mentre pareggiano senza reti Cittadella e Catanzaro. Ripercorriamo tutte le sei gare di questo sabato diB. Ilpasseggia sulPartita che dura pochissimo quella tra le Rondinelle e i ciociari.