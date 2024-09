Pattinaggio di figura | Guignard-Fabbri si impongono nella rhythm dance al Lombardia Trophy

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Charlénee Marcoricominciano da 87.45. La coppia di danza pilastro della Nazionale italiana didiha dominato in lungo e in largo ladel, prima gara della stagione senior inserita nel circuito delle ISU Challenger Series 2024-2025, sfoggiando come sempre la solita qualità fuori dalla norma negli elementi e lasciando presagire ottime cose in chiave futura. Nello specifico gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno performato su un medley di musiche di Wilson Pickett e Stevie Wonder, facendo il vuoto in ogni difficoltà. Bene in tal senso la sequenza di twizzles, chiamata di livello 4 come il davvero suggestivo sollevamento rotazionale. Raccogliendo poi livello 2-3serie di passi sulla midline e livello 3 nel pattern step, gli azzurri si sono attestati in quota 87.45 (49.74, 37.