L' ha aiutata col trasloco Belen con chi l' hanno beccata a Milano | Guarda

(Di sabato 14 settembre 2024) Nonostante l'amore sia finito, come si fa a non voler bene a una persona con la quale hai condiviso parte della tua vita? Come si fa a non aiutarla nel momento del bisogno? Soprattutto quando si deve fare unnella nuova casa. Stefano De Martino, da buon gentleman, è arrivato in soccorso della sua ex moglieRodriguez per assisterla nel trasporto di valige e scatolini nella sua nuova abitazione di. I due, oltre a essere uniti da una bella amicizia, sono anche legati da un filo rosso: sono mamma e papà del piccolo Santiago, il loro figlio. I fotografi del periodico Gente sono riusciti a immortalare il conduttore di Affari Tuoi e la showgirl mentre trasportavano i "pacchi" nella casa di. Il tutto sotto l'occhio vigile della ex suocera, Veronica Cozzani.