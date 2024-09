L’analisi di Vespa Il caso dossieraggio è molto più grave Ma nessuno ne parla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Esistono scandali di serie A e scandali di serie B. E se anche quelli di serie B sonopiù inquietanti di quelli di serie A, saranno questi a prevalere mediaticamente. Prendiamo ildi Maria Rosaria Boccia. Scopriamo che è riuscita a infilarsi in una serie di piccole iniziative che lei – con indiscutibile capacità – è riuscita a trasformare in eventi in grado di accreditarla progressivamente fino ad arrivare al ministro della Cultura. Gennaro Sangiuliano le promette e poi ritira un accreditamento come consulente senza retribuzione per i Grandi Eventi, ma il pasticcio è grosso e il ministro deve dimettersi. Storia chiusa? Tutt’altro. Quello che avrebbe dovuto essere il capitolo conclusivo di una storia diventa la prefazione di un sequel potenzialmente infinito.