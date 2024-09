Grande Fratello 2024-2025 la casa non sarà più a Cinecittà | dove si trova adesso e le novità della nuova struttura

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 14 settembre 2024) I semafori verdi stanno per scattare e ilnon aspetta altro che incominciare questaavventura. I concorrenti sono stati svelati, così come il castconduzione, e ora l’attenzione si focalizza sulla, la quale si sposterà da. La voce era emersa da un po’ di settimane, tanto che qualcuno ipotizzava addirittura un trasferimento negli studi di Milano. In realtà, invece, laresterà a Roma ma in un’altra zona fuori dalla Capitale., lalascia: lasistemazione Subito dopo la finescorsa edizione si era parlato di unalocation per il. I motivi oscillavano dal bisogno di cambiare laa tutta una serie di controlli di sicurezza. Di conseguenza si è pensato di trasferire il reality a Milano, zona più vicina ad Alfonso Signorini tra l’altro.