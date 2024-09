Fantacalcio 5 nomi 1 Mantra per la 4a giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 14 settembre 2024) (Adnkronos) – Torna laA e di conseguenza anche il. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il. Portiere – Milinkovic Savic: Da modificatore e anche da papabile clean sheet, visto che il Lecce sta faticando tantissimo in attacco. Difensore – Cambiaso: Punto fermo di Thiago Motta, a maggior ragione giocando da esterno alto nel 4-2-3-1 diventa devastante e uomo da bonus quasi sempre assicurato. Centrocampista – Neres: Dopo due indizi, è il momento della prova. Partendo da titolare, a Cagliari, ha ancor più chance di collezionare un altro bonus. Magari, stavolta, pesante. Attaccante – Leao: Quando viene pungolato, spesso tira fuori il meglio di sé. Guai a sottovalutare il can che (in realtà non) dorme: con la Lazio ha già ritrovato il gol, la difesa del Venezia può spalancargli le porte della continuità.