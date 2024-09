Di padre in figlio | la carriera degli ‘eredi’ dei campioni del mondo 2006

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 14 settembre 2024) La ‘dinastia’ Maldini è sicuramente quella più longeva e conosciuta. Ma ora sono diversi i giovani che provano a ripercorrere le strade dei genitori In queste ultime settimane i fari sono puntati tutti su Cristian Totti, ildi Francesco. Il passaggio all’Olbia di Marco Amelia, squadra che milita in Serie D, è stato accompagnato da tanti insulti a causa della sua forma fisica. Un body shaming nato dopo il suo esordio con i sardi che è stato condannato da molti sui social (e non solo). Anche ilè intervenuto ribadendo che “è normale che ci sia qualche chilo di troppo a inizio stagione. A lui non frega nienteinsulti. Sta scrivendo la sua storia“. Cristian Totti (Instagram) – cityrumors.itMa, come ricordato dall’Adnkronos, non è l’unico deidelche sta provando a percorrere le orme del