Cosa c' è nelle carte Chiesti sei anni di carcere per Salvini? Bongiorno smonta l' accusa del pm

(Di sabato 14 settembre 2024) "Il punto è che basta esaminare gli atti e non fare ipotesi e teoremi per rendersi conto che durante tutto il processo c'è stata la correttezza dell'operato di, la massima attenzione alla salute dei migranti. E che questo ritardo (nel rilascio del Pos) è minimo rispetto a quello che quotidianamente si registra quando devono sbarcare i migranti". Lo ha detto l'avvocato Giulia, legale di Matteo, commentando la richiesta di condanna a 6di reclusione formulata dai pm oggi al termine della requisitoria del processo Open Arms. "Dai pm è stato tratteggiato un quadro non corrispondente alla realtà". Così l'avvocata Giulia Buongiorno dopo la richiesta di condanna a seidiper Matteoto di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio.