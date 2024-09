Vacanze in crociera | nel rapporto dell’economista Antonio Coviello la conferma della crescita del settore

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di venerdì 13 settembre 2024) La rapidadelcrocieristico nel Mediterraneo Negli ultimi anni, ildelle crociere ha vissuto una profonda trasformazione, affermandosi come una delle opzioni più ricercate nel panorama del turismo globale. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel Mediterraneo, un’area che si è consolidata come una delle destinazioni preferite dai viaggiatori di tutto il mondo. Le crociere, con le loro caratteristiche uniche e distintive, stanno conquistando una fetta sempre più ampia di turisti. Dal momento che offre la possibilità di visitare molteplici destinazioni in un unico viaggio – e in tal senso rimandiamo a piattaforme delcome Ticket Crociere per poter visionare le offerte per le crociere 2025 – questo modello di vacanza combina comodità e avventura.