Robur la gioia del giovane Di Paola | Che brividi indossare questa maglia

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Chi non è nato e cresciuto sulle lastre non può capire l’emozione di sentire, dal campo, il Canto della Verbena". Gabriele Di(nella foto), senese, brucaiolo, l’ha provata per la prima volta a Tavarnelle. "Già mi sono venuti ia vedere la mianello spogliatoio, figuriamoci quando siamo usciti dagli spogliatoi. Non so come potrà essere domenica, quando pesterò l’erba del Franchi". Ilterzino, ladella sua città l’ha indossata già nell’Under 14, prima di prendere la via per Firenze (due stagioni) e poi per La Spezia (una stagione), e poi nella Primavera di Gill Voria. Oggi il ritorno, in prima squadra, dopo i due anni al Poggibonsi, con il cuore che batte a mille e 1325 tifosi a sostenerlo. "Giocare nellaè sempre stato il mio obiettivo, anche l’anno scorso ho sperato nella chiamata – racconta Di–.