La Lega propone le superiori ridotte dopo 4 anni tutti a lavoro o all’università

(Di venerdì 13 settembre 2024) È innegabile come il tema della scuola sia molto caro a questo governo, almeno in termini di campagna elettorale. Si fa presto a cimentarsi in annuncio di vario genere, come il liceo del Made in Italy, senza però avere un piano ben strutturato. Anche in questo caso nel mirino è finito lo step conclusivo della scuola dell’obbligo, quello che conduce al mondo delper alcuni eper altri. In riferimento proprio al primo tema, ovvero all’addio agli studi in nome di un avvio alla professione in tempi rapidi, la maggioranzaun taglio: ciò che si apprende in cinque, può essere assimilato in quattro. Un mini liceo Il governo di Giorgia Meloni torna a parlare di scuola. Il fallimento del progetto del liceo del made in Italy non è bastato all’esecutivo, che pensa a una nuova rivoluzione.