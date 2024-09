Immobiliare | la rivincita della montagna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 13 settembre 2024) La fuga da temperature sempre più elevate e la possibilità di lavorare in smart working alimentano la crescita dei prezzi per compravendite e affitti di case in altitudine. E «salgono» non solo località-vip come Cortina, ma anche gli Appennini. Per una settimana in agosto (2025) bisogna mettersi in lista d’attesa, addirittura un anno prima. E gli appartamenti non sono regalati. Si può arrivare a spendere dagli 800 ai 1.400 euro al giorno. Prezzi impensabili fino a qualche anno fa, anche se si tratta di strutture moderne e ultra accessoriate. Non stiamo parlando di Porto Cervo o di qualche località-vip balneare ma, di Madonna di Campiglio balzata a livelli di Cortina e Courmayeur.