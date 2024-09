A Zahi Hawass il premio Traiano | la Giustino Fortunato omaggia l’archeologo al Teatro Romano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho sentito il profumo del passato. Sono qui da 2 giorni”. Cosi, Ambasciatore delle antichità egizie nel mondo, ha raccontato agli oltre 700 laureati alriuniti ad ascoltarlo su iniziativa della Università Telematica “”, ha espresso le sue emozioni per la Città di Benevento e le sue vestigia, a partire ovviamente da quelle del Tempio di Iside., in città per ricevere ha ricevuto il, giunto alla sua sesta Edizione, ha voluto sottolineare come siano stati importanti e belli i due giorni trascorsi a Benevento. Il pomeriggio tra le mura romane del rione Triggio era in verità iniziato sotto un violento temporale, ma l’illustre ospite ha trovato il modo di scherzarci su: “è stata la maledizione del faraone”.