Uglies | 7 cose da sapere sul thriller distopico di Joey King e Netflix

(Di giovedì 12 settembre 2024): 7dasuldiThe Hunger Games, Divergent e The Maze Runner hanno fatto furore negli anni 2010, ma un’altra serie di libri distopici era altrettanto amata in quel periodo.di Scott Westerfeld uscì nel 2006 e i lettori non potevano fare a meno di sfogliare le pagine per scoprire cosa sarebbe successo a Tally dopo aver compiuto 16 anni. Nel romanzo, il personaggio era portato a credere che avrebbe dovuto aspettare pazientemente di raggiungere quell’età per sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica ed essere considerata bella. Sebbene la protagonista non sia sicura di attenersi alle norme di bellezza, è solo dopo che le vengono mostrate opzioni alternative per il suo futuro che riconsidera l’idea di sottoporsi all’intervento.