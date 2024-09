Triathlon i convocati dell’Italia per gli Europei di Vichy | cinque azzurri in Francia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sabato 21 settembre saranno in programma a, in, gli2024 di, che proseguono sulle diverse distanze dopo la manifestazione super sprint di Balikesir, in Turchia, a metà agosto: sarannogliin gara per il titolo continentale. Per la rassegna transalpina quattro deiin gara saranno gli stessi visti all’opera alle Olimpiadi: l’unica variazione riguarda l’ingresso di Nicola Azzano, medaglia d’oro proprio nella prova continentale super sprint, al posto di Alessio Crociani. Confermati gli altri quattro italiani presenti, giàper i Giochi di Parigi: tra gli uomini sarà in gara anche Gianluca Pozzatti, mentre per quanto concerne il comparto femminile saranno al via Verena Steinhauser, Bianca Seregni ed Alice Betto.