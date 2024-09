Suona la prima campanella Scuole blindate contro i bulli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024)in classe. Nei giorni scorsi, in vista del suono delladi questa mattina, il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha riunito i vertici delle forze dell’ordine per elaborare la strategia per consentire a tutti gli alunni e gli studenti lecchesi di cominciare le lezioni in sicurezza, senza la paura di essere aggrediti né vessati dai compagni più violenti, come invece successo durante lo scorso anno didattico. Alla riunione ha partecipato pure il dirigente scolastico provinciale. È stato deciso di potenziare pattugliamenti elli, soprattutto vicino agli istituti superiori. Lo chiedono sia i presidi e i professori, sia i genitori di ragazze e ragazzi. Più donne e uomini in divisa da soli però non bastano.