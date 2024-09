Roma meditazione al parco | quattro giornate dedicate alla salute fisica e mentale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) La mancanza di contatto con la Natura può tradursi in crisi di valori, solitudine, incapacità di cogliere il senso della vita e vuoto esistenziale. La Natura non ci regala soltanto aria pulita e bellezza. Ci regalae benessere psicofisico. Qualcosa vi deprime? Siete di cattivo umore? Avete avuto una giornata particolarmente pesante? Provate a meditare o camminare in un, in un bosco, tra gli alberi. Nelle aree verdi l'umore migliora e la depressione si allontana. Con appena venti minuti di camminata al giorno nelle aree verdi, per esempio, si abbattono i rischi di infarto e ictus e cresce la voglia di socializzare con gli altri.incontri gratuiti, a tema, sul respiro, sulle emozioni (paura, ansia, rabbia, gratitudine), sullo stress, da settembre a dicembre con cadenza mensile, rivolti a tutti, dai 14 anni in su.