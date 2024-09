Le notti di Salem | il nuovo film ha una data di uscita e manca davvero poco

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 12 settembre 2024) Annunciato nel 2019, Ledisarebbe dovuto uscire originariamente a settembre 2022, ma poi, a causa del Covid-19, ilrimase fermo per 2 anni. Ma ora, iladattamento del romanzo di Stephen King, uscito nel 1975, è finalmente pronto ad uscire. Infatti, Ledisarà disponibile su Max, la piattaforma di Warner Bros., a partire da giovedì 3 ottobre 2024. Diretto da Gary Dauberman (Annabelle 3), Ledisegue le vicende di Ben Mears (Lewis Pullman), uno scrittore, che decide di ritornare nella sua città natale in cerca di stimoli per il suo prossimo romanzo. Una volta arrivato in città , però, l’uomo scoprirà che gli abitanti sono stati presi di mira da un vampiro. Ben Mears, insieme ad un gruppo di sopravvissuti, dovrà quindi fermare il vampiro in tempo, in una lotta all’ultimo sangue.