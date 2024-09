Il fortino sul lago Riapre il Sinigaglia con la carica dei 10mila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lo stadiodi Comosabato i battenti per una partita di Serie A, dopo ventun anni. Sarà il Bologna a inaugurare il ritorno in A dei lariani nel proprio impianto, dopo un lunghissimo percorso che li ha portati a scendere fino alla Serie D, per poi risalire in A, grazie alla nuova proprietà indonesiana. Il Como ha giocato le prime tre partite di campionato fuori casa, per terminare i lavori di adeguamento dello stadio, che dopo varie verifiche della commissione di vigilanza sono stati portate a termine ed hanno avuto il via libera dalle autorità competenti. L’ultima partita di serie A disputata a Como è stata, il 24 maggio del 2003, un triste Como-Torino, finito 1-0 per i comaschi con rete di Benin, che ha sancito la retrocessione in B di entrambe le squadre.