Ecco perché il cinema al ristorante non funziona

(Di giovedì 12 settembre 2024) L'anteprima della sala Nobel presso Anteo Palazzo delprometteva qualcosa di inedito: unire la visione dei migliori film a una proposta culinaria d’eccellenza, il connubio ideale per chi cerca un'esperienza multisensoriale. L’idea di poter gustare un pranzo, un aperitivo o una cena mentre sullo schermo scorrono le immagini di film accuratamente selezionati è, di per sé, accattivante. Ma, come spesso accade con i binomi inediti, anche questa esperienza rivela qualche ombra oltre alle luci. Non si può negare che l’organizzazione e l’attenzione ai dettagli - curati della brigata dello chef Vincenzo Artadi Carbajal - siano state impeccabili. Il servizio è studiato nei minimi particolari: i camerieri si muovono quasi invisibili e piatti sono stati pensati per non interferire con l’esperienzatografica.