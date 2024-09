Deve rinnegare il sovranismo Le condizioni capestro dell’Europa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ursula Von der Leyen pensa che i socialisti stiano bluffando, quando minacciano di non votare a favore della sua Commissione se verrà riconosciuto al Commissario italiano Raffaele Fitto un ruolo di primo piano nell’esecutivo. Come riferisce Claudio Tito su Repubblica, “nello staff di Ursula stanno provando a rilanciare tentando di mettere alla prova il Pse, i Verdi e i Liberali di Renew“. La Presidente, dopo aver ricevuto un secco “no” dai tre gruppi parlamentari, ha deciso di adottare la linea dura. “Non accetto diktat”, ha fatto sapere ai contestatori. LA DURA RISPOSTA DEI SOCIALISTI La risposta è stata altrettanto dura, in particolare da parte della leader socialista Garcia Perez: “Sei tu a bluffare”, le ha risposto l’esponente del Pse, “va avanti e vedrai come risponderemo“.