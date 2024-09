Deciderà la Consulta Pensioni una sentenza può stravolgere gli assegni | ecco quali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sul frontec'è una novità non di poco conto. La questione del blocco delle rivalutazioni arriva alla. I giudici della Corte Costituzionale dovranno esprimersi sul sistema degli scaglioni che come è noto prevedono un adeguamento pieno all'inflazione per glifino a quattro volte il minimo Inps e un ricalcolo con percentuali che decrescono all'aumentare del peso del cedolino sopra i 2.271,76 euro. IL CASO A dare il via al ricorso che ha innescato il rinvio allada parte della Corte dei Conti della Toscana, è un ex dirigente scolastico fiorentino, Marco Panti, che con un assegno da 5.708 euro lordi mensili (10 volte superiore all'assegno minimo) ha «subito gli effetti negativi dei limiti alla perequazione automatica previsti dalla legge di bilancio 2023», si legge nel ricorso.