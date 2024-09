Conceicao Detto subito sì alla Juve CR7 punto di riferimento

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 12 settembre 2024) TORINO (ITALPRESS) – “Mi sento molto bene qui, sono stato accolto bene da compagni e staff. Le sensazioni sono positive, voglio dare continuità”. Così Francisco, nuovo jolly offensivo dellantus, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione all’Allianz Stadium. Il portoghese classe 2002 è arrivato in bianconero in prestito oneroso per sette milioni di euro, più tre di bonus dal Porto. Il giocatore ha già esordito con la formazione di Thiago Motta in occasione del match con la Roma, prima di dover finire ai box per via di “una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra” rimediata nel corso di un allenamento. “Quando ti chiama un club come lantus è normale voler venire immediatamente. Sono sicuro di aver preso la decisione giusta”.