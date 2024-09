Ciclismo l’Europeo è l’unica corsa che l’Italia può provare a vincere nel 2024 Squadra al servizio di Jonathan Milan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024)continua a fare molto fatica nelle corse di un giorno, le scelte sono sempre più complicate per Daniele Bennati che alle Olimpiadi ha puntato su Alberto Bettiol, apparso in netta difficoltà in quel di Parigi, mentre ai Mondiali di Zurigo non sarà facile decidere un capitano all’altezza della situazione.prova in linea alla portata per il Bel Paese appare essere quella di domenica degli Europei: sul percorso del Limburgo in Belgio, non troppo duro, con alcuni strappetti ed una volata ristretta prevista, almeno sulla carta, gli azzurri possono calare infatti un asso. Stiamo parlando di, che nell’ultimo periodo è apparso come uno dei migliori velocisti del globo. Tre vittorie al Giro di Germania, due al Renewi Tour, secondo posto alla BEMER Cyclassics per il corridore della Lidl-Trek che sta attraversando un momento di forma super.