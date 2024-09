Autobus beffa per le famiglie | Sul web abbonamenti più cari in un anno non è cambiato nulla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nuovoscolastico ma stessi problemi di quello passato, soprattutto per quanto riguarda la procedura di abbonamento dell’Apm per gli. Unfa, una segnalazione arrivata da alcuni genitori aveva spiegato come l’Apm avesse messo a disposizione una procedura online per il rinnovo degliper il trasporto scolastico, in presenza di tessere già in possesso delle, al fine di evitare le lunghe attese agli sportelli fisici in viale Don Bosco. Eppure, una volta entrati nell’app e accostato il nome dello studente o della studentessa al profilo online, l’abbonamento del previsto costo di 225 euro saliva inspiegabilmente a 300. Ad oggi la situazione non è cambiata.