Asia Argento Alba Parietti e Rosita Celentano sono ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ledi unadi nervi‘ aumentano. Tre new entry si aggiungo al cast fisso della seconda edizione del programma di Piero Chiambretti, in onda da questa sera in prima serata su Rai 3. Nelle sei puntate previste, il conduttore potrà contare sulla presenza di. Le tre “ambasciatrici” femminili diventano dunque parte integrante del programma, all’interno del cast fisso di cinque persone, differente rispetto allo scorso anno e completato da Edoardo Camurri, già presente nella precedente edizione, e Gene Gnocchi, che il pubblico ritroverà a Citofonare Rai2. Il compito dei cinque sarà quello di porre l’accento sull’universo delle donne con ironia e comicità.