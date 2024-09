X Factor 2024 lo show si rinnova grazie all’armonia tra i giudici

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il 12 settembre torna loSky Original prodotto da Fremantle, che porta la musica in prima serata. Un'edizioneta, e con tantissime novità. Come raccontato da Giorgia, Paola Iezzi, Achille Lauro, Manuel Agnelli e Jake La Furia. Parlare di musica in televisione e farlo in modo efficace e professionale, l'ha detto Manuel Agnelli durante la conferenza di X, loSky Original prodotto da Fremantle che torna dal 12 settembre ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW. Un'edizione tutta nuova che sembra voler discostarsi dalle polemiche e gli episodi poco felici che avevano smorzato gli animi della precedente, causando l'allontanamento di un giudice e la conseguente riassegnazione dei concorrenti rimasti. Quest'anno, però, sembra aleggiare sul programma tutt'altra atmosfera: almeno per ora tra ivige, infatti, assoluta armonia. Oltre al grande ritorno di