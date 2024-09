Valorizzare la ristorazione italiana con il marchio 100% Italian Taste Excellence

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Federitaly presenta ildi eccellenza per la valorizzazione dellanel mondo, la cantante Cinzia Tedesco nominata Ambasciatrice Roma. Federitaly, la Federazione per la Tutela e Promozione del Made in Italy nel Mondo, ha presentato, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, il progetto “GUSTUS ITALIAE”, un’iniziativa ambiziosa volta a promuovere ela cultura enogastronomicaattraverso il conferimento deldi eccellenza “”. La conferenza organizzata su iniziativa dell’On. Andrea Volpi ha visto una folta partecipazione di giornalisti, operatori del settore dellae rappresentanti delle istituzioni.